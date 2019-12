Niger: IS przyznało się do ataku na obóz w Inates, w kraju żałoba narodowa

Źródło: PAP

Państwo Isamskie (IS) przyznało się w czwartek do ataku na obóz wojskowy na zachodzie Nigru, w którym zginęło 71 osób. Był to najkrwawszy atak terrorystyczny w tym kraju od 2015 roku. Władze Nigru wprowadziły trzydniową żałobę narodową.