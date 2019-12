ACEA: Liczba rejestracji nowych aut osobowych wzrosła o 4,9% r: r w listopadzie



Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Liczba nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce wyniosła 45 375 szt. w listopadzie br., co oznacza wzrost o 4,9% r/r, podało Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA).

"W listopadzie 2019, popyt na nowe samochody w UE wzrósł o 4,9%, co oznaczało trzeci kolejny miesiąc wzrostu w tym roku. Do dużego wzrostu przyczyniła się niska baza, gdyż rejestracje w listopadzie 2018 r. spadły o 8%. Z wyjątkiem Wielkiej Brytanii (-1,3%), wszystkie główne europejskie rynki odnotowały wzrost w ub. miesiącu: Niemcy (+9,7%), Hiszpania (+2,3%), Włochy (+2,2%) i Francja (+0,7%)" - czytamy w komunikacie.

ACEA podało także, że w całej Unii Europejskiej popyt na nowe samochody wzrósł w ubiegłym miesiącu o 4,9% r/r do 1 175 959 sztuk.

Od początku roku zarejestrowano w Polsce 503 099 nowych samochodów osobowych, czyli o 3,4% więcej r/r, wynika z danych ACEA.

(ISBnews)