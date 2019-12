Dane dotyczą okresu trzech miesięcy do października włącznie. W obu przypadkach jest to jednak bardzo drobna zmiana w porównaniu z poprzednim okresem.

Liczba osób bez pracy zmniejszyła się o 13 tys. osób do 1,28 mln. To przełożyło się na spadek stopy bezrobocia o 0,04 punktu proc. - z 3,797 do 3,757 proc. Trend spadkowy lepiej widoczny jest w dłuższym okresie - w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku liczba bezrobotnych jest mniejsza o 93 tys., a wobec stanu sprzed pięciu lat - o 673 tys.

Liczba osób pracujących zwiększyła się natomiast o 24 tys. w stosunku do poprzednich trzech miesięcy, co procentowo jest różnicą praktycznie niezauważalną. Natomiast w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. poziom zatrudnienia zwiększył się o 0,4 proc., czyli o 309 tys. osób. To w głównej mierze jest wynikiem większej aktywności zawodowej kobiet (co z kolei jest wynikiem zmian wieku emerytalnego, które powodują, że mniejsza liczba kobiet przechodzi na emeryturę) oraz większej liczby osób pracujących w pełnym wymiarze.

W efekcie m.in. większego zatrudnienia zmniejszyła się liczba wolnych etatów w brytyjskiej gospodarce - o 20 tys. w stosunku do poprzednich trzech miesięcy i o 59 tys. wobec stanu sprzed roku. To oznacza, że liczba wolnych etatów po raz pierwszy od dwóch lat jest mniejsza niż 800 tys. - w okresie od września do listopada wyniosła 794 tys.

