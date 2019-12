Wytwórnia o mocy produkcyjnej 50 tys. ton rocznie powstała w ciągu 1,5 roku w oparciu o najnowsze technologie i urządzenia w ramach spółki zależnej - Grupa Azoty Compounding. Partnerem biznesowym i technologicznym projektu jest niemiecka firma Akro-Plastic GmbH.

Poprzez modyfikację wytwarzanego w tarnowskich Azotach poliamidu oraz innych tworzyw w wytwórni będą powstawały specjalistyczne tworzywa modyfikowane wykorzystywane m.in. w branży motoryzacyjnej, przemyśle maszynowym, w budownictwie, elektronice i produkcji artykułów gospodarstwa domowego.

Jak podkreślił podczas uroczystości prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki, nowa inwestycja wpisuje się w realizowaną od lat przez spółkę strategię przesuwania się od prostych produktów syntezy chemicznej do zaawansowanych i nowoczesnych materiałów, pozwalających lepiej zaspokajać potrzeby innowacyjnej gospodarki.

„Dzięki niej będziemy mogli realizować dużo większe i bardziej wymagające projekty odpowiadając na zapotrzebowanie naszych klientów na specjalistyczne tworzywa” - zaznaczył.

W obszarze tworzyw konstrukcyjnych – przypomniał prezes Wardacki – Grupa Azoty od lat konsekwentnie realizuje strategię wydłużania łańcucha produktowego, począwszy od produkowanego w Tarnowie i Puławach kaprolaktamu, przerabianego na poliamid 6 w pełnym zakresie lepkości w Tarnowie i w niemieckim Guben, po różnego rodzaju zaawansowane tworzywa modyfikowane z dodatkami włókien szklanych lub węglowych, uniepalniaczy i szeregu innych substancji uszlachetniających dających im unikalne właściwości.

Według przedstawicieli spółki dzięki uruchomionej we wrześniu 2017 r. w Tarnowie nowoczesnej wytwórni poliamidów o zdolności produkcyjnej 80 tys. ton rocznie, Grupa Azoty jest największym w Polsce i jednym z wiodących europejskich producentów poliamidu 6.

Łączne moce wytwórcze poliamidu 6 wzrosły do obecnych 170 tys. ton rocznie, bilansując się jednocześnie z produkcją jego półproduktu, kaprolaktamu.

„Ta wytwórnia była znaczącym krokiem w wydłużeniu łańcucha produktowego, dziś dokonujemy kolejnego kroku – wytwórnia tworzyw modyfikowanych będzie pozwalała na zaspokajanie oczekiwań klientów w rożnych obszarach produktowych” - zaznaczył prezes Azotów.

Jak podkreślił, strategia spółki na kolejne lata zakłada konsekwentne zwiększanie udziału tworzyw sztucznych w jej przychodach.

„Tworzywa modyfikowana są szansą dla Grupy Azoty. Grupa Azoty w ten obszar inwestuje (…). Liczymy, że po uruchomieniu projektu Polimery Police, planowanym na połowę 2022 roku, to przeszło 1/3 przychodów będzie pochodziła z obszaru tworzyw” - poinformował Wardacki.

Według niego w ciągu 4-5 lat przychody Grupy Azoty wzrosną o ok. 33 proc., do około 15 mld zł. Spółka – zapowiedział prezes – zamierza kontynuować strategię przeznaczania co najmniej 1 mld zł rocznie na inwestycje.

Grupa Azoty to największa w Polsce firma chemiczna, notowana na GPW. Spółka powstała w wyniku konsolidacji zakładów azotowych z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla.(PAP)

autor: Rafał Grzyb