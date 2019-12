Heath Shackleford z redakcji Fast Company zwraca uwagę na niepokojący trend: coraz mniej Amerykanów podejmuje wysiłek, by dokonywać świadomych wyborów konsumpcyjnych. Dlaczego tak się dzieje? Autor raportu nt. odpowiedzialności społecznej dla przykładu przywołuje sytuację ze sklepu z organiczną żywnością Whole Foods: był świadkiem tego, jak klient próbuje wybrać rybę na obiad. W końcu, sfrustrowany i zrezygnowany, odchodzi z pustym koszykiem – nawet w sklepie ze zdrową żywnością nie potrafił dokonać wyboru, bo jeden gatunek ryby kojarzył z wysoką zawartością rtęci, a inny – z substancjami rakotwórczymi. Shackleford powołuje się na przygotowany raport na temat świadomej konsumpcji: młodzi Amerykanie rezygnują z działań odpowiedzialnych społecznie.

Jednocześnie coraz więcej badań organizacji takich jak Nielsen sugerują, że popyt konsumencki na produkty ekologiczne jest silny. Badania Shackleforda potwierdzają, że większość Amerykanów nadal chce postępować „dobrze”.

Problem w tym, że kwestia zrównoważonej konsumpcji jest na tyle skomplikowana i pełna niuansów, że trudno wymagać od przeciętnego konsumenta, by nieustannie podejmował właściwe decyzje. Dylematy moralne to dodatkowa komplikacja. Shackleford podaje przykład wielkiej firmy z branży spożywczej, będącej liderem w zakresie odpowiedzialności społecznej, która opowiadała się za zaletami rolnictwa ekologicznego. Za chwilę jednak przyznała, że całkowite przejście na składniki ekologiczne nie byłoby ekonomicznie opłacalne. Nie wspominając o tym, że zaszkodziłoby to lokalnym gospodarstwom rolnym.

Kwestie, na których najbardziej nam obecnie zależy, są wypełnione złożonymi, współzależnymi zmiennymi; mają charakter historyczny i systemowy. A konsumenci są jeszcze bardziej zagubieni. Są coraz mniej optymistycznie nastawieni do świata, w którym żyją, coraz mniej pewni swojej zdolności do wprowadzania zmian (oraz ich wpływu na świat) i coraz mniej świadomi tego, jak dokonywać „dobrego” wyboru przy zakupie produktów i usług. Dzieje się tak dlatego, że nasz świat jest pełen fałszywych wiadomości i prawdziwych kryzysów, propagandy, zaburzonych punktów widzenia, sporów i grzechów pokoleniowych na każdym kroku – pisze Shackleford. Nie jesteśmy wyposażeni w narzędzia, które pozwoliłyby nam odnieść sukces na froncie odpowiedzialnych zakupów.

To po prostu zbyt trudne. W rezultacie obserwowany jest spadek zdolności konsumentów do wspierania społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw, nawet jeśli ich ideały są zgodne z takimi organizacjami. Konsumenci powinni być odrobinę bardziej proaktywni i kształcić się sami, jednak należy pamiętać o tym, że przekonanie ludzi, by nie wyrzucali śmieci z okien jadących samochodów wymagało krajowych kampanii.

Shackleford nie pozostawia złudzeń: trzeba znacznie ułatwić konsumentom właściwe postępowanie. „Musimy być uczciwi wobec samych siebie i przyznać, że nie znamy wszystkich odpowiedzi, a jednocześnie dążyć do ich szybkiego znalezienia. Musimy też dążyć do przejrzystości, aby konsumenci mogli podejmować działania z pewnym stopniem pewności siebie. I wreszcie, co nie mniej ważne, musimy nadal wywierać presję na przedsiębiorstwa i rząd, aby podejmowały coraz pilniejsze działania w celu sprostania naszym największym wyzwaniom” – pisze.

