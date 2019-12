Feerum ma kolejne umowy z ukraińską Epicentr K o wartości ok. 148,7 mln zł



Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Feerum podpisało z ukraińską Epicentr K LCC dwie umowy na sprzedaż kompleksów silosów zbożowych o wartości 26 mln euro (tj. 110,77 mln zł) i 8,9 mln euro (37,92 mln zł), podała spółka.

"Zgodnie z umową, emitent jest zobowiązany do wykonania projektów silosów, wyprodukowania zaprojektowanych silosów, zapewnienia transportu silosów do określonych w umowie lokalizacji znajdujących się na terytorium Ukrainy , zapewnienia serwisu gwarancyjnego i przeprowadzenia szkoleń personelu zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi silosów. Emitent nie jest odpowiedzialny za montaż i uruchomienie dostarczonych silosów" - czytamy w komunikatach.Termin dostaw w obu umowach jest jednakowy: 30 listopada 2020 r.Również obie umowy zostaną sfinansowane w schemacie tzw. kredytu dostawcy dzięki ubezpieczeniu dostarczonym przez KUKE."W ramach przedmiotowego schematu finansowania, w przypadku powstania bezspornej należności z tytułu umowy, emitent zbędzie należność z dyskontem na rzecz wybranego banku lub instytucji finansowej. Zamawiający zobowiązał się do ustanowienia, zgodnie z prawem ukraińskim, zabezpieczenia na rzecz KUKE lub podmiotu, który nabędzie należności z tytułu umowy od emitenta, w postaci zastawu na dostarczonych elementach silosów oraz hipoteki na oddanych do użytkowania kompleksach silosów" - czytamy w komunikatach.Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r. W 2018 r. miała 128,7 mln zł przychodów.(ISBnews)