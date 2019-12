Projekt ustawy budżetowej rząd przyjął wcześniej we wrześniu. Zgodnie jednak z zasadą dyskontynuacji parlament kolejnej kadencji nie może pracować nad projektami, które zostały wniesione w czasie poprzedniego Sejmu i nie zostały uchwalone.

Projekt budżetu na przyszły rok - tak jak ten wrześniowy - zakłada, że dochody i wydatki państwa będą takie same. Oznacza to, że budżet będzie zrównoważony.

Budżet na 2020 rok ma być zrównoważony; dochody i wydatki mają wynieść po ok. 435,3 mld zł - mówił w poniedziałek na konferencji po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu tłumaczył, że w projekcie budżetu dokonano zmian m.in. zwiększono wydatki na służbę zdrowia.

Premier: zrównoważony budżet na 2020 r. daje nam komfort, bufor bezpieczeństwa

Stabilny, zrównoważony budżet na 2020 r. daje nam komfort, bufor bezpieczeństwa - ocenił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

"W obliczu zawirowań, które wokół nas mają miejsce, brexit, spowolnienie w strefie euro, czy spory handlowe pomiędzy Chinami a USA, które prowadzą do pewnych perturbacji gospodarczych na świecie, tworzą taką sytuację, że dzisiaj ten stabilny, zrównoważony budżet daje nam komfort, bufor bezpieczeństwa na rok 2020" - ocenił premier na konferencji prasowej po poniedziałkowym posiedzeniu rządu, na którym przyjęto projekt ustawy budżetowej na przyszły rok.

Morawiecki zapewnił, że projekt zakłada programy socjalne, jakie obiecywał rząd, m.in. 500 plus, trzynaste emerytury. "W tym budżecie znajdują się projekty dla młodych ludzi, czyli bez podatku PIT do 26. roku życia, obniżony PIT z 18 do 17 proc. dla 24 mln ludzi" - dodał.

