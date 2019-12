Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada, że od 1 marca wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,24 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł brutto. Wyższą podwyżkę niż wynikająca z prognozowanego wskaźnika 103,24 proc. otrzyma około 6,2 mln emerytów i rencistów. Są to osoby, których świadczenie nie przekracza 2160,49 zł brutto.

Wzrosną także najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne do 1200 zł (wzrost z 1100 zł), a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 900 zł (wzrost z 825 zł). Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji.

Premier Mateusz Morawiecki, prezentując w poniedziałek na konferencji prasowej projekt budżetu na 2020 r., zaznaczył, że jest to "budżet bez precedensu" i mimo "wybojów po drodze" udało się go spiąć. Dodał, że dochody i wydatki wyniosą po ok. 435,3 mld zł.

W kontekście polityki senioralnej premier zaznaczył, że rozmawiał z prezydentem o wielu rozwiązaniach dotyczących emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, które zostały ujęte w prezentowanych rozwiązaniach.

"Pan prezydent (w rozmowach – PAP) podkreślał za każdym razem, jak ważne jest to, żeby móc się dzielić owocami wzrostu z tymi, którzy najbardziej potrzebują wsparcia – seniorami i niepełnosprawnymi. To osoby, które w czasach transformacji były najbardziej poszkodowane" – zauważył premier.

Powiedział też, że "pan prezydent wskazał, że potrzebna jest waloryzacja kwotowa rent i emerytur i tę waloryzację przyjęliśmy dzisiaj, co najmniej w wysokości 70 zł" – zaznaczył Morawiecki.

W ocenie skutków regulacji zapisano, że zastosowanie w 2020 r. zmodyfikowanych zasad waloryzacji procentowej, z gwarantowaną minimalną podwyżką, zapewni nie tylko ochronę realnej wartości wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych, lecz wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom wyższych podwyżek przez większość emerytów i rencistów. Łączny koszt proponowanych zmian wyniesie 9,1 mld zł. Wzrost najniższych świadczeń dla emerytów i rencistów wyniesie 36 proc. w latach 2016-2020.

