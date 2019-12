Feerum ma umowę z KUKE dot. ubezpieczenia kontraktów ukraińskich na 38 mln euro



Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Feerum podpisało z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) umowę dotyczącą ubezpieczenia należności z tytułu dwóch kontraktów ukraińskich o łącznej wartości 34,9 mln euro (ok. 149 mln zł) zawartych 20 grudnia br. oraz kontraktu o wartości 3,1 mln euro (ok. 13,3 mln zł) zawartego przez spółkę z tym samym kontrahentem 16 października tego roku, podało Feerum.

Spółka zawarła 20 grudnia br. z ukraińską firmą Epicentr K LLC z Kijowa dwie duże umowy na sprzedaż kompleksów silosów zbożowych. Pierwsza, na kwotę 8,9 mln euro, przewiduje dostawę jednego kompleksu silosów. Druga, o wartości 26 mln euro, dotyczy dostawy dwóch kompleksów silosów. Obie umowy zostaną sfinalizowane do 30 listopada przyszłego roku. Dostawy będą realizowane na terenie zachodniej Ukrainy.

"Podpisanie kolejnych umów z Epicentr K LLC to bardzo dobra informacja dla Spółki. Po trzech kwartałach br. osiągnęliśmy rekordowe w historii Feerum wyniki finansowe, ich istotna część była pochodną realizacji kontraktów ukraińskich. Kolejne umowy istotnie wzmacniają nasz portfel zamówień. Bardzo nas cieszy decyzja KUKE o ubezpieczeniu zawartych kontraktów" - powiedział prezes Feerum Daniel Janusz, cytowany w komunikacie.

Uzyskanie polisy ubezpieczeniowej KUKE umożliwi udzielenie zamawiającemu tzw. "kredytu dostawcy". Warunkiem sprzedaży na wielu rynkach, w tym wschodnich, jest oferowanie produktu wraz z jego finansowaniem. Dzięki współpracy z KUKE - które zadeklarowało ubezpieczenie kontraktu w kredycie na 5 lat - możliwe jest jego finansowanie przez wybraną przez Feerum instytucję finansową, podkreślono w materiale.

Feerum, w ramach swoich zobowiązań kontraktowych, zaprojektuje, wyprodukuje i dostarczy silosy do wskazanych lokalizacji na terenie Ukrainy, a także zapewni serwis gwarancyjny i szkolenie pracowników zamawiającego. Spółka nie będzie natomiast odpowiedzialna za montaż i uruchomienie dostarczonych silosów.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r. W 2018 r. miała 128,7 mln zł przychodów.

(ISBnews)