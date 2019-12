"Zarząd [...] powziął wstępną informację przekazaną przez Trigon Dom Maklerski, działający jako podmiot pośredniczący w realizacji zaproszenia, z której wynika, iż ilość akcji spółki Asseco będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych przez akcjonariuszy Asseco w odpowiedzi na zaproszenie wyniosła 18 178 386 akcji Asseco" - czytamy w komunikacie.



Ostateczna liczba akcji Asseco, w odniesieniu do których zostały złożone oferty sprzedaży, jest nadal przedmiotem weryfikacji przez Trigon Dom Maklerski i zostanie podana w późniejszym terminie, po zakończeniu ww. weryfikacji, podano także.



"Emitent zamierza podjąć decyzję w przedmiocie nabycia akcji Asseco w ramach zaproszenia w dniu 27 grudnia 2019 roku" - czytamy dalej.



Wcześniej Cyfrowy Polsat ogłosił zamiar nabycia do 18 221 000 akcji Asseco Poland, reprezentujących 21,95% kapitału i głosów za cenę 65 zł za jedną akcję. Według zapowiedzi, Cyfrowy Polsat i Asseco Poland nie planują połączenia i mają nadal działać autonomicznie, ale ich wspólny potencjał umożliwi stworzenie bogatej oferty zaawansowanych usług telekomunikacyjnych i informatycznych.



Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Spółka jest notowana na GPW od 1998 roku. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.



Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.