Miraculum wypowiedziało umowę dofinansowania projektu z PARP



Warszawa, 24.12.2019 (ISBnews) - Miraculum złożyło Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie projektu "Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy Miraculum S.A. poprzez zarządzanie wzornictwem" z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, podała spółka.

"Spółka informuje, że w związku z wypowiedzeniem umowy nie jest zobligowana do zapłaty jakichkolwiek kar umownych bądź innych zobowiązań" - czytamy w komunikacie.

Dofinansowanie było przyznane w ramach działania 1.4 "Wzór na konkurencję" w I Etapie Programu Operacyjnego Polska Wschód 2014-2020.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)