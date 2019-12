Takie są konsekwencje rozmowy telefonicznej, jaką prezydent USA odbył parę miesięcy temu ze swoim odpowiednikiem z Ukrainy Wołodymyrem Zełeńskim, a w której poprosił, żeby ukraiński wymiar sprawiedliwości przyjrzał się spółce, w której pracował Hunter Biden – syn byłego wiceprezydenta i jeden z kandydatów Partii Demokratycznej na nominację do prezydenckiego wyścigu. Prezydent zdecydował wówczas nawet o wstrzymaniu wsparcia dla Ukrainy pod postacią pomocy finansowej na zakup broni.

Demokraci uważają, że w ten sposób Trump wykorzystał urząd do osiągnięcia prywatnej korzyści – szukania haków na politycznego przeciwnika zmuszając do współpracy głowę państwa zależącego od pomocy USA. Republikanie uważają, że prezydent nie zrobił nic złego i że cała sprawa jest dęta. Pikanterii dodaje jej fakt, że wchodzimy w rok wyborczy, a Trump będzie się ubiegał o reelekcję.

Jakub Kapiszewski źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Impeachment nie usuwa prezydenta ze stanowiska; jest bardziej jak postawienie w stan oskarżenia. Proces odbędzie się przed Senatem prawdopodobnie już w styczniu i to właśnie przedstawiciele tej izby podejmą decyzję, czy Trump jest winny – i usuną go z urzędu – czy oczyszczą z zarzutów. Ponieważ większość w Senacie mają republikanie 45. prezydent raczej uniknie kary, ale już na zawsze pozostanie trzecim w historii postawionym w stan impeachmentu – po Andrew Johnsonie w 1868 r. i Billu Clintonie w 1998 r.

Źródła wykorzystanych w materiale cytatów:

Key moments from Michael Cohen's explosive testimony – Guardian News: https://www.youtube.com/watch?v=5xhHv-7vIRs&feature=emb_logo

Was Trump totally exonerated? "No" says Mueller – CBS News: https://www.youtube.com/watch?v=aAmw24yEJ10

Trump’s bilateral meeting with Ukraine's Zelensky, in 3 minutes – Washington Post: https://www.youtube.com/watch?v=w3V4jPs-6Wo

Trump impeachment inquiry: key moments from Sondland's explosive testimony – Guardian News: https://www.youtube.com/watch?v=2yL1E7ESdGA

Impeachment witnesses outline Trump quid pro quo – CNN: https://www.youtube.com/watch?v=tGHfF3qqgB0

‘President Zelensky loves your ass,’ referring to Trump, recalled during Sondland hearing – PBS NewsHour: https://www.youtube.com/watch?v=ewYOM4oBKOc

Trump impeachment debate highlights – Guardian News: https://www.youtube.com/watch?v=hzMglG6bTqQ&feature=emb_logo

Trump holds Michigan rally on day of House impeachment vote – PBS NewsHour: https://www.youtube.com/watch?v=hd22SGiV3C4

Trump in Home Alone 2: https://www.youtube.com/watch?v=YXE3Ku-mGrk

John Williams - Fanfare and Prologue (From "Star Wars: The Rise of Skywalker") – DisneyMusicVEVO: https://www.youtube.com/watch?v=UOqtn4DZerA