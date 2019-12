Zbyt wiele do zrobienia, zbyt wiele niedokończonych projektów i niezrealizowanych postanowień? Elizabeth Grace Saunders, autorka książki „Divine Time Management” oraz „How to Invest Your Time Like Money” i trenerka zarządzania czasem, na portalu Fast Company podsuwa zaskakujące rady, jak produktywnie wykorzystać nadchodzący rok.

Rób mniej

Przyjrzyj się uważnie, jak spędzasz swój czas. Co możesz usunąć, a przynajmniej zredukować, w swoim harmonogramie? By zaoszczędzić czas, możesz np.: delegować w pracy takie obowiązki, które ktoś inny mógłby łatwo wypełnić; ograniczyć media społecznościowe (dla wielu osób pomocne jest to, że nie mają zainstalowanych aplikacji w telefonie, więc mogą je sprawdzać tylko na komputerze); szukać sposobów na usprawnienie życia codziennego (np. zamawiaj zakupy spożywcze online). „Nie będę się tłumaczyć, że nie mam czasu na sport i sen, jeśli każdego dnia spędzam bezproduktywną godzinę lub dłużej na telefonie” – pisze Saunders.

Wiedz mniej

Nie musisz być na bieżąco ze wszystkimi wiadomościami. Nie musisz widzieć najnowszego zdjęcia na Instagramie swojego przyjaciela ani postu LinkedIn kolegi. Wyłącz powiadomienia w serwisach na telefonie lub całkowicie odinstaluj aplikacje społecznościowe, żeby nie rozpraszać uwagi. Saunders radzi, by zrezygnować z nieczytanych newsletterów, a w nowej karcie ustawić wyszukiwarkę, by nie kusiły nas artykuły w portalach. Bez rozpraszaczy łatwiej jest być obecnym dla bliskich.

Dbaj o mniej

„To może zabrzmieć trochę bezdusznie, jednak by być miłą i troskliwą osobą dla przyjaciół i rodziny oraz dbać o swoich klientów, nie można dbać o każdego, kto chce mojej uwagi” – mówi Saunders. Oznacza to, że często mówi „nie”. Zazwyczaj nie odpowiada na maile, w których obca osoba wymaga od niej coś, co nie przynosi żadnych wzajemnych korzyści. Rozmowy ze studentami bądź klientami ogranicza do tych, które przynoszą jakieś efekty i mają sens. „Jestem dostępna dla moich klientów od poniedziałku do piątku, w ciągu dnia. Zależy mi na nich, nie mam jednak obowiązku bycia dostępną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Możliwość odłączenia się od pracy w czasie wolnym zwiększa moją zdolność do dobrej obsługi klientów, kiedy jestem w biurze” – tłumaczy Saunders. To postanowienie noworoczne ma na celu zadbanie o swoje priorytety.

Zapominaj mniej

Bądź osobą, która pamięta, co ma do zrobienia i należycie wypełnia swoje obowiązki. Saunders zaleca zapisywanie wszystkiego, co obiecałeś, że zrobisz, jeśli nie wykonasz tego od razu. Może to być zapisanie tej czynności w kalendarzu, aplikacji do zarządzania zadaniami, planerze lub po prostu na kartce papieru. Sprawdzaj wspomnianą listę i/lub umieść przypomnienia. Daj sobie czas, by wypełnić to zadanie. Dobrym postanowieniem jest dotrzymywanie słowa, a jeśli nie zamierzasz czegoś robić – nie zobowiązuj się do tego.

Mniej żałuj

Czy kiedykolwiek przy podsumowywaniu zeszłego roku pomyślałeś „żałuję, że nie spędziłem więcej czasu, odpowiadając na maile”? Raczej chcemy poświęcać czas na zabawę, dbanie o swoje zdrowie, ważne dla siebie projekty. Saunders zadaje sobie pytanie: Jaki wybór uczyni mnie szczęśliwszą za 50 lat? „ Zadanie sobie tego pytania dało mi odwagę, by na początku 2019 roku wziąć kilka tygodni wolnego, by wybrać się w podróż, mimo że był to bardzo pracowity sezon dla mojej firmy. Za pięćdziesiąt lat nie będę pamiętała o tej dodatkowej pracy, ale będę wdzięczna za to, że przeżyłam przygodę”. Dodatkowo Saunders dba o relacje z ludźmi – z niektórymi kontaktuje się raz na parę miesięcy, ale to wystarcza, by podtrzymać przyjaźń. Korzysta z listy przypomnień, by być z bliskimi w kontakcie. Wie również, które projekty zawodowe są dla niej najważniejsze – odmawia tym, którzy mogą powstrzymać ją od realizacji większych celów. Jej postanowienie noworoczne? „Chcę dokonywać wyborów zarówno osobistych, jak i zawodowych, które pomogą mi niczego nie żałować.”

Czy łatwo jest robić mniej? Nie. Zawsze istnieje presja, by robić jak najwięcej. Ale za realizowanie powyższych postanowień podziękujesz sobie pod koniec 2020 roku.

>>> Czytaj też: Zamiast emerytury – praca do 70-tki? To możliwe dzięki egzoszkieletom