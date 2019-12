Rok 2020 r. będzie 29 rokiem z rzędu, kiedy rośnie Produkt Krajowy Brutto nad Wisłą. Z globalnych gospodarek podobnym wynikiem może pochwalić się Australia, której gospodarka również rośnie nieprzerwanie od 28 lat.

W świetle danych udostępnionych przez Maddison Project w latach 1989 - 2016 PKB na mieszkańca Polski urosło o 125 proc. Jedynie Albania ma silniejszy wzrost - 132 proc. PKB per capita - jednak zarówno baza, jak i dzisiejszy poziom rozwoju gospodarczego jest niższy od polskich.

Piątkowski zauważył, że w skali globalnej równie nieprzerwanie rośnie gospodarka australijska. Mimo, że baza była wyższa w jej przypadku, to Polska ma zauważalnie szybszy wzrost: przyjmując za bazę 1991 r. (1991=100 pkt.), prognoza polskiego PKB na 2020 r. osiągnie wedle Międzynarodowego Funduszu Walutowego poziom 322 pkt., przy prognozie dla Australii równej 246 pkt.

Marcin Piątkowski komentując na Twitterze tempo wzrostu PKB napisał, że osiągnięcia Polski i Australii to "historyczne wyniki gospodarek wysokiego dochodu". A jedynym zagrożeniem - zdaniem profesora - dla wymienionych gospodarek mogą być Chiny, jeśli tylko awansują do grona państw o wysokim dochodzie. Może to nastąpić w okolicach 2023 -24 - dodał profesor.

Dr hab. Marcin Piątkowski jest prof. Akademii Leona Koźminskiego. Pracował m.in. w Banku Światowym, Międzynarodowym Funduszu Walutowym, a także jako główny ekonomista PKO BP (2008 r.) oraz jako doradca wicepremiera i ministra finansów RP (2002-03). Jest autorem książki "Europe's Growth Champion".

>>> Czytaj też: Czarne łabędzie. Co może zmienić obraz świata, jaki znamy