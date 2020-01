Kraków Airport miał 8,4 mln pasażerów w 2019 r., więcej o 1,6 mln r: r



Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Z usług krakowskiego lotniska skorzystało 713 394 pasażerów w grudniu 2019 r., co oznacza 28-proc. wzrost r/r, podało Kraków Airport. W całym 2019 r. obsłużono 8 410 817 pasażerów, czyli o 1 641 tys. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

"Grudzień jest wyjątkowym miesiącem dla lotniczych podróży. Święta Bożego Narodzenia i koniec starego roku to czas, gdy wzrasta ruch w Kraków Airport, podróżują rodziny z całego świata, by wspólnie usiąść przy wigilijnym stole. Właśnie do rodziny na święta aż z Miami PLL LOT przyleciał do Krakowa nasz 8-milionowy pasażer - 10-letni Staś. Uroczyste przywitanie niezwykłego gościa czyli 8-mln pasażera to ważna chwila w historii Kraków Airport. Cieszymy się z osiągnięcia tak znakomitych wyników, ale zdajemy sobie sprawę z wyzwań jakie nas czekają, przed nami dalsza, wytrwała i konsekwentna praca nad dalszym rozwojem lotniska" - powiedział prezes Radosław Włoszek, cytowany w komunikacie.

Kraków Airport jest jedynym lotniskiem regionalnym w Polsce, które obsługuje ponad 8 mln pasażerów w ciągu roku. 24 przewoźników oferuje ponad 130 bezpośrednich połączeń regularnych prosto z Krakowa na 4 kontynenty (Europa, Azja, Ameryka Północna i Afryka).

(ISBnews)