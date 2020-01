Farma wiatrowa Energi wygrała na aukcji OZE, zakontraktowała 1,245 mln MWh



Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Oferta spółki Energa Invest, należącej do Grupy Energa, na sprzedaż energii elektrycznej z Farmy Wiatrowej Przykona, o łącznej mocy zainstalowanej 31,150 MW, wygrała na aukcji OZE ogłoszonej przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), podała Energa. Jest to kolejna inwestycja Energi mająca na celu zwiększenie mocy wytwórczych w oparciu o odnawialne źródła energii. Obecnie już ponad 1/3 energii wytwarzanej w Grupie Energa pochodzi z OZE.

W ramach aukcji Energa zakontraktowała 1 245 000 MWh na okres piętnastu lat, podano.

"Farma Wiatrowa Przykona o łącznej mocy zainstalowanej 31,150 MW to kolejna inwestycja wykonywana pod klucz w Grupie Energa. Realizuje ją spółka Energa Invest, na własnych nieruchomościach, począwszy od etapu przygotowania inwestycji poprzez projektowanie i obecnie - etap budowy. Po zakończeniu budowy Farma Wiatrowa Przykona, wraz z prawami wynikającymi z wygranej aukcji, zostanie przekazana spółce Energa OZE specjalizującej się w eksploatacji jednostek wytwórczych OZE" - czytamy w komunikacie.

Z informacji prezesa URE wynika, że minimalna cena, po jakiej energia została sprzedana, to 162,83 zł/MWh, a maksymalna cena to 233,29 zł/MWh. Oferty wygrane w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w podziale na poszczególne lata kalendarzowe (do 2037 r.) łącznie opiewały na ponad 77,8 TWh energii elektrycznej, o wartości ponad 16,2 mld zł netto. Dla FW Przykona zakontraktowano 1 245 000 MWh (na lata 2020-2035), podkreślono.

Farma Wiatrowa Przykona została zaprojektowana w oparciu o najnowsze technologie, jest trzecią z kolei farmą wiatrową realizowaną przez spółkę Energa Invest. Jej roczna produkcja energii elektrycznej szacowana jest na 83 GWh. Zakończenie budowy planowane jest na II kwartał 2020 r.

"Farma powstaje na 250 ha obszarów zrekultywowanych po kopalni węgla brunatnego Adamów, wpisując się doskonale zarówno w środowiskowy, jak i prospołeczny aspekt aktualnej strategii Grupy Energa. Obiekt dołączy do pięciu już zarządzanych przez Energę OZE farm wiatrowych. Ich łączna moc zainstalowana wynosi aktualnie 211 MW, a tylko w 2018 r. wygenerowały 385 GWh energii. Inwestycja ma na celu zwiększenie mocy wytwórczych Grupy Energa w oparciu o odnawialne źródła energii. Obecnie moc zainstalowana we flocie wytwórczej bazującej na odnawialnych źródłach energii wynosi w Grupie Energa 38%. Jest to największy udział procentowy wśród dużych polskich grup energetycznych w produkcji energii elektrycznej z OZE odniesionej do całego wolumenu wytwarzanej energii" - czytamy dalej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

