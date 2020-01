Program jednostki Al-Kuds pozostanie taki, jak podczas dowodzenia Sulejmaniego - oświadczył ajatollah Chamenei, cytowany przez państwowe media.

Gani objął funkcję zastępcy dowódcy sił Al-Kuds w 1997 roku, kiedy na ich czele stanął Sulejmani.

Reuters przypomina cytowaną przez irańskie media wypowiedź Ganiego z 2017 roku: groźby prezydenta USA Donalda Trumpa "zniszczą Amerykę... pochowaliśmy już wielu takich jak Trump i wiemy jak walczyć przeciwko Ameryce".

Sulejmani, dowódca elitarnej jednostki Al-Kuds, zginął wraz Abu Mahdim al-Muhandisem, założycielem i byłym przywódcą milicji Kataib Hezbollah, w ataku sił USA w czwartek wieczorem.

Oddziały Al-Kuds to siły ekspedycyjne irańskich Strażników Rewolucji. "Jest to ostre narzędzie irańskiej polityki zagranicznej, z grubsza przypominające połączenie CIA i siły specjalnych (USA)" - napisał "New Yorker".

Associated Press podkreśla, że śmierć Sulejmaniego i al-Muhandisa może okazać się punktem zwrotnym w sytuacji na Bliskim Wschodzie i bez wątpienia spotka się ostrym odwetem ze strony Iranu i sił przez niego popieranych przeciwko interesom amerykańskim i izraelskim. (PAP)

