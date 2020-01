Maas: Niemcy zrobią wszystko co możliwe, by zapobiec eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie

Źródło: PAP

Niemcy zrobią wszystko, co możliwe, także poprzez rozmowy z Iranem, by zapobiec eskalacji napięcia Bliskim Wschodzie po ataku rakietowym USA na lotnisko w Bagdadzie i zabiciu irańskiego generała Kasema Sulejmaniego - powiedział szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas w wywiadzie dla gazety "Bild am Sonntag".