Jak informuje Grzegorz Gawlik z łódzkiego magistratu, w śródmieściu do użytkowania zostanie oddanych 25 kamienic, na osiedlu Księży Młyn – pięć. Do mieszkańców trafi 250 lokali mieszkalnych, 60 lokali użytkowych oraz 20 pracowni artystycznych.

Gawlik zwraca uwagę, że proces rewitalizacji obejmuje nie tylko remonty kamienic, to również nadanie nowych funkcji przestrzeni wokół budynków. Powstaną zielone tereny przyjazne mieszkańcom, skwery sąsiedzkich spotkań, czy atrakcyjne i bezpieczne place zabaw dla dzieci.

Wyremontowane kamienice mają pojawić się m.in. przy ulicach: Wschodniej, Tuwima, Piotrkowskiej, Kilińskiego, Jaracza czy Włókienniczej.

Jak przypomina prezydent miasta Hanna Zdanowska, na ul. Włókienniczej zespół Maanam kręcił teledysk do utworu "Lipstick on the glass". Ponad tydzień spędziła tu ekipa producencka filmu "Miasto 44", a Agnieszka Holland nagrywała w tym miejscu sceny do obrazu "W ciemności".

Zdaniem Zdanowskiej ul. Włókiennicza staje się wizytówką nie tylko samego procesu rewitalizacji, ale wizytówką Łodzi. W 2020 roku na ul. Włókienniczej zakończone mają być inwestycje w sześciu kamienicach.

Dyrektor zarządu inwestycji miejskich w Łodzi Agnieszka Kowalewska-Wójcik wyjaśnia, że budynki mają zostać całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Kamienice uzyskają dostęp do sieci światłowodowej. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona i odnowiona.

Na podwórkach przy ul. Włókienniczej pojawią się ławki, altany oraz place zbaw dla najmłodszych z trzepakami i huśtawkami. Na wyznaczonych terenach zielonych zostaną posadzone krzewy i drzewa, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Dodatkowo na altanie powstanie trejaż z roślinnością pnącą. Powstaną również budki lęgowe dla ptaków.

Z kolei w rewitalizowanej kamienicy przy ul. Narutowicza władze miasta chcą oddać do użytku 11 lokali mieszkalnych, dwa mieszkania dla osób wychodzących z pieczy zastępczej oraz sześć lokali użytkowych. Budynek zostanie gruntownie wyremontowany i podłączony do sieci ciepłowniczej. Cześć oficyny zostanie nadbudowana. Zmieni się także podwórko. Nawierzchnia zostanie wymieniona. Pojawi się zieleń. Wzdłuż jednej ze ścian wyodrębniony zostanie pas na rośliny pnące.

Wiosną tego roku zakończyć się mają prace w parku im. S. Moniuszki, który został powiększony o wolny teren powstały po wyburzeniu sąsiadującej z nim kamienicy. W parku pojawią się m.in.: odnowione alejki, plac zabaw przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych, fontanna, ławki czy stoły do gier. Teren parku zyska nowe oświetlenie i nowe zasadzenia drzew, krzewów i bylin oraz system nawadniający.

Prowadzona będzie dalej rewitalizacja na Księżym Młynie - osiedlu przyfabrycznym zbudowanym w XIX w. przez Karola Wilhelma Scheiblera, jednego z największych fabrykantów przemysłowej Łodzi. Powstały na nim domy dla robotników, sklepy, szkoła, szpital, remiza strażacka, stacja kolejowa, zespół pałacowy i park. Wszystkie te obiekty stanowią jeden z najciekawszych zabytków przemysłowych na świecie. (PAP)

