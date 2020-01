innogy Renewables Polska zbuduje farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 42 MW



Warszawa, 07.01.2020 (ISBnews) - Projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 42 MW należące do innogy Renewables Polska wygrały w aukcji Urzędu Regulacji Energetyki (URE) dla instalacji do 1 MW, podało innogy. Nowe farmy powstaną w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim i wielkopolskim.

"innogy Renewables Polska reaguje na zmiany zachodzące na rynku energii i dynamicznie rozwija swój portfel odnawialnych źródeł energii. Zależy nam na budowaniu zdywersyfikowanego portfolio, dlatego oprócz budowy lądowych parków wiatrowych, inwestujemy w rynek energii słonecznej. Nasze projekty, które wygrały w aukcji URE są mniejsze, ale zlokalizowane w klastrach, co pozwala optymalizować ich budowę i dalszą eksploatację. Jednocześnie, to kolejny krok spółki w kierunku rozwoju działalności związanej z energią solarną" - powiedział członek zarządu innogy Renewables Polska Robert Macias, cytowany w komunikacie.

Zwycięskie 42 projekty zostały przygotowane przez innogy Renewables Polska we współpracy z lokalnymi deweloperami. Nowe inwestycje o łącznej mocy zainstalowanej 42 MW powstaną w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i wielkopolskim. Prace budowlane rozpoczną się w przyszłym roku. Przy realizacji niektórych projektów planowane jest zastosowanie niezwykle lekkiej konstrukcji nośnej zwanej PEG. Zapewnia ona niższe koszty wytwarzania energii elektrycznej i znacznie bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni niż w przypadku projektów konwencjonalnych. Wspomniana konstrukcja nośna została opracowana przez spółkę BELECTRIC, podmiot zależny innogy, podano także.

Projekty innogy Renewables Polska uzyskały wsparcie na 15 lat.

"Polska to dla innogy bardzo ważny rynek. Spółka posiada tu osiem lądowych farm wiatrowych o łącznej zainstalowanej mocy ponad 240 MW. Farmy wiatrowe znajdują się w czterech regionach Polski: w Nowym Stawie w pobliżu Gdańska, w Opalenicy niedaleko Poznania, w Krzęcinie i Tychowie na terenie Pomorza Zachodniego. Farmy wiatrowe Suwałki, Piecki i Taciewo znajdują się na Podlasiu w północno-wschodniej Polsce. Na początku tego roku, innogy uruchomiła również farmę wiatrową Stawiec (0,6 MW), która znajduje się niedaleko pracującej już, lądowej farmy wiatrowej w Nowym Stawie. Ponadto, innogy prowadzi aktualnie prace nad lądową elektrownią wiatrową o mocy 33 MW w Żukowicach na Dolnym Śląsku, która ma zostać uruchomiona w 2020 r." - przypomniano.

Największymi firmami należącymi do innogy w Polsce są innogy Polska odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię ok. 1 mln klientów oraz firma innogy Stoen Operator, zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną.

(ISBnews)