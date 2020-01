W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,8 proc. w grudniu, podał też GUS.



Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 7 proc. r/r, ceny nośników energii - spadły o 1,8 proc. r/r, zaś ceny paliw do prywatnych środków transportu zmniejszyły się o 0,2 proc. r/r, podano w komunikacie.



W ujęciu miesięcznym ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,2 proc., nośników energii - wzrosły o 0,1 proc., a paliw do prywatnych środków transportu - wzrosły o 2,1 proc., podał też Urząd.



Konsensus rynkowy zakładał inflację na poziomie 2,9 proc. r/r.



>>> Czytaj też: Rynek nie wierzy w żadną wojnę. Popyt na ropę będzie maleć?