Grupa Azoty: Hyundai Engineering wchodzi na plac budowy Polimerów Police



Warszawa, 07.01.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Polyolefins - spółka z grupy kapitałowej Grupy Azoty - przekazała plac budowy Polimerów Police firmie Hyundai Engineering, podała Grupa Azoty. Tym samym generalny wykonawca będzie mógł rozpocząć prace budowlane na terenie przyszłego, nowego terminala przeładunkowo-magazynowego.

Prace budowlane będą prowadzone w oparciu o pozwolenie wydane jeszcze 20 grudnia 2019 r. Decyzja o wydaniu pozwolenia na budowę dotyczy prac w obszarze terminalu przeładunkowo-magazynowego (gazoportu). Jest to pierwsze z serii wielu pozwoleń na budowę, które są obecnie w trakcie procedowania przez organy administracji samorządowej, podkreślono.

"Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj przekazać plac budowy naszemu generalnemu wykonawcy, który niezwłocznie rozpocznie na tym terenie prowadzenie prac. Osiągnęliśmy kolejny kamień milowy w harmonogramie realizacji projektu, co stanowi dobrą prognozę na cały rozpoczęty właśnie rok. Jestem przekonany, że prace będą teraz już w widoczny sposób postępowały, a w najbliższym czasie umożliwimy firmie Hyundai realizację kolejnych elementów zakładu" - powiedział prezes Grupy Azoty i Zakładów Chemicznych Police Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie.

W skład zintegrowanego kompleksu chemicznego Polimery Police będą wchodziły instalacje do produkcji propylenu i polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy oraz infrastruktura logistyczna. Całkowity szacowany budżet projektu wynosi ponad 1,5 mld euro (ok. 6,5 mld zł), tym samym jest to największa inwestycja w polskiej branży chemicznej. Budowa ma zostać zakończona w 2022 r., a w IV kw. 2022 roku planowane są pierwsze dostawy dla klientów komercyjnych, podano również.

Grupa Azoty Police, wchodząca w skład Grupy Azoty, jest producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Zatrudnia ok 3,5 tys. osób. Od 2006 r. jest notowana na GPW.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)