Biuro prasowe Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu podało w środę, że wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Pozwolenie obejmuje 20-kilometrowy odcinek na terenie gminy Międzychód i Lwówek, a także stację regulacyjno–pomiarową.

Budowa nowego gazociągu relacji Goleniów–Lwówek realizowana jest w ramach jednego z pięciu komponentów projektu Baltic Pipe tj. rozbudowy polskiego systemu przesyłowego.

"Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, którego celem jest utworzenie nowego korytarza dostaw gazu ziemnego. Efektem projektowanej inwestycji będzie zwiększenie niezawodności przesyłu gazu ziemnego, a w skali kraju zwiększenie zdolności przesyłowych i stopnia dywersyfikacji źródeł gazu zimnego. Jednak to przede wszystkim projekt, który gwarantuje nam bezpieczeństwo energetyczne i w naszym narodowym interesie jest jak najszybsze zrealizowane tej inwestycji" – powiedział Łukasz Mikołajczyk.

W zakresie wydanej przez wojewodę decyzji inwestycja obejmuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą o długości 20 km, budowę zespołu włączeniowego na Węźle Lwówek i budowę stacji regulacyjno–pomiarowej na Węźle Lwówek, przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie powiatów międzychodzkiego oraz nowotomyskiego.

Decyzja wydana została po rozpatrzeniu wniosku inwestora, Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. i podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Baltic Pipe to strategiczny projekt mający na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki: duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł transportować 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m. sześc. surowca z Polski do Danii. Będzie można sprowadzać do Polski gaz ziemny ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny