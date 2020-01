Inpro sprzedało 185 lokali w IV kw., w całym 2019 r. - 769 lokali



Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - Inpro sprzedało netto 185 lokali w IV kw. 2019 r., co stanowi wzrost o 13% r/r, podała spółka.

W całym 2019 r. Inpro zrealizowało przedsprzedaż na poziomie 769 umów w 2019 r., co stanowi o 4% mniej r/r, podano także w komunikacie.

Grupa przekazała łącznie 569 lokali w 2019 r., w porównaniu do 679 sztuk rok wcześniej.

Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2018 r. Inpro sprzedało 801 lokali, a skonsolidowane przychody wyniosły 259 mln zł.

(ISBnews)