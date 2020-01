Budimex wybuduje kolektor dla MPWiK w Warszawie za 348,98 mln zł netto



Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - Budimex podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie na realizację "Budowa kolektora Wiślanego – etap II", podała spółka. Wartość umowy to 348,98 mln zł netto.



"Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy. Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Okres gwarancji: 36 miesięcy na wykonane prace i 120 miesięcy na zastosowany materiał rurociągów" - czytamy w komunikacie.

Wartość umowy to 348 978 963 zł netto.



W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna wartość zleceń z tym samym zamawiającym (obejmująca wartość aneksów do umów zawartych ponad rok temu oraz poniżej opisaną umową) wyniosła 373 332 629,72 zł netto, podano także.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)