Qubic Games miał szacunkowo 3,2 mln przychodów ze sprzedaży w IV kw. 2019 r.



Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Qubic Games odnotował 3,2 mln zł przychodów ze sprzedaży gier i praw do gier w IV kw. 2019 r. i łącznie 9,2 mln zł w całym 2019 r. według oficjalnych danych sprzedażowych za okres styczeń-listopad i szacunków zarządu, podała spółka.

"Spółka sprzedała w roku 2019 na konsolę Nintendo Switch ponad 1,54 mln sztuk gier, z czego ponad 550 tys. w IV kwartale 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Szacunkowe przychody netto ze sprzedaży za IV kw. 2019 r. wzrosły o prawie 300% w porównaniu do przychodów netto analogicznego okresu roku 2018, oraz o około 88% w stosunku do III kw. 2019 r.

"Znaczący wzrost ilości sprzedanych sztuk gier oraz wzrost przychodów ze sprzedaży gier w czwartym kwartale 2019 roku wynikał z serii udanych promocji w listopadzie i grudniu 2019 roku, w szczególności świątecznej promocji 'The 15 Year Anniversary Giveaway + Sale', oraz 12 nowo wydanych gier na platformę Nintendo Switch, z czego najbardziej udane były premiery 'Space Pioneer', 'REKT! High Octane Stints', 'Puzzle Book' i 'Akuto: Showdown'" - czytamy dalej.

QubicGames jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 r.

(ISBnews)