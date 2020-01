Kruk miał szacunkowo 304 mln zł zysku netto w 2019 r.



Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - Szacunkowy skonsolidowany zysk netto Kruka wyniósł 304 mln zł w 2019 roku, co oznacza spadek o 8% w skali roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

"Wstępny szacunek pokazuje, że nie udało się nam zwiększyć zysków w 2019 roku. To nas motywuje do zwiększenia wysiłków w 2020 i kolejnych latach" - powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Jednocześnie spółka zastrzegła, że szacunek wyniku netto może ulec zmianie. Ostateczne wyniki za 2019 rok grupa Kruk poda 5 marca 2020 roku.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,16 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)