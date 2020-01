W. Brytania: Pięcioro kandydatów na lidera Partii Pracy przeszło do drugiego etapu

Źródło: PAP

Pięcioro spośród sześciorga pretendentów do funkcji lidera brytyjskiej opozycyjnej Partii Pracy uzyskało niezbędne poparcie laburzystowskich posłów i eurodeputowanych, co oznacza, że przeszli do następnego etapu wyborów - poinformowano w poniedziałek.