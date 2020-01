R22 ma umowę nabycia 33,3% akcji Profitroom za 30 mln zł



Warszawa, 14.01.2020 (ISBnews) - R22 ma umowę nabycia 33,3% akcji Profitroom, twórcę technologii SaaS dla branży hotelarskiej, za 30 mln zł, podała spółka. R22 posiada opcję zakupu kolejnych akcji Profitroom, dzięki którym w 2024 r. może zostać większościowym akcjonariuszem spółki.

"Jesteśmy podekscytowani inwestycją w tak dynamicznie rozwijającą się, a jednocześnie rentowną firmę, która udowodniła już funkcjonalność swojego produktu zdobywając zaufanie branży hotelarskiej w całej Europie oraz pozycję niekwestionowanego lidera polskiego rynku. Profitroom stworzył wyjątkowe narzędzie, które jest niezbędne w pracy każdego hotelu i jest gotowy do międzynarodowego skalowania" - skomentował prezes R22 Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

Profitroom działa na polskim rynku od 10 lat, jednak tylko w ciągu ostatnich 3 lat firma wzrosła ponad 3-krotnie, osiągając w 2019 r. ponad 28 mln zł przychodów. Spółka jest bezwzględnym liderem polskiego rynku, z jej oprogramowania korzysta ponad połowa hoteli w kraju, w tym 90% niesieciowych hoteli 4-gwiazdkowych, które stanowią główną grupę docelową Profitroom. Produkt spółki umożliwia ona efektywną i zautomatyzowaną obsługę rezerwacji, zarządzanie kanałami sprzedaży, relacjami z klientem oraz obsługę płatności. Z usług firmy korzysta już ponad 2 tys. klientów, głównie w Polsce, jednak spółka ma również wielu klientów z Europy Zachodniej oraz pojedynczych z Azji, Afryki oraz Ameryki Południowej.

"Inwestycja w Profitroom idealnie wpisuje się w naszą strategię wspierania obecności firm w internecie i automatyzacji procesów biznesowych, w szczególności komunikacji, marketingu oraz sprzedaży. Profitroom wypełnia każdy z tych aspektów, dzięki czemu upraszcza i podnosi efektywność działalności hoteli. Grupa R22 poza usługami hostingowymi oraz wielokanałowej komunikacji, oferujemy już narzędzia do automatyzacji marketingu oraz tworzenia i prowadzenia e-sklepów. Nowa inwestycja również ważny krok w naszym międzynarodowym rozwoju i zabezpieczenie dynamiki wzrostów w długim terminie. Widzimy, że w perspektywie kolejnych kilku lat Profitroom powinien utrzymać dynamikę wzrostu na poziomie około 40% rocznie" - dodał Dwernicki.

Inwestycja R22 ma pomóc Profitroom w kontynuacji dynamicznego wzrostu, w szczególności poprzez międzynarodową ekspansję. Już teraz około 10% klientów stanowią zagraniczne hotele, przede wszystkim niemieckie. Jednym z najbliższych planów spółki jest uruchomienie biura w Berlinie. Obecnie zespół Profitroom to ponad 180 osób, podano także.

"Nasz produkt bardzo dobrze wpisuje się w trendy rynkowe - automatyzacji procesów oraz uniezależnienia się hoteli od pośredników. Korzystając z naszych rozwiązań hotele zyskują również większą efektywność i obniżają koszty związane z obsługą rezerwacji. Wszystko to sprawia, że dzięki nam po prostu więcej zarabiają na swoich usługach. Pozyskanie dużego technologicznego partnera to bardzo ważny krok w historii Profitroom. Współpraca z R22 będzie ważnym wsparciem naszego międzynarodowego rozwoju. Liczymy na wsparcie w zakresie skalowania biznesu oraz dostępu do technologii. Już teraz korzystamy z rozwiązań User.com, zawarcie umowy otwiera nam przestrzeń do zyskania nowych kompetencji oraz know-how" - powiedział prezes Profitroom Krzysztof Grzęda, cytowany w komunikacie.

R22 podpisała umowę inwestycyjną z Profitroom i jego właścicielami w grudniu ubiegłego roku, jednak ze względu na trwający proces pozyskiwania finansowania, podanie tej informacji zostało opóźnione. W połowie stycznia R22 podpisała umowę kredytową z konsorcjum banków mBank oraz ING Bank Śląski związaną z refinansowaniem dotychczasowego zadłużenia oraz pozyskaniem środków finansowych na realizację inwestycji w Profitroom oraz wykup mniejszościowych udziałów w segmencie hostingu, zaznaczono także.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)