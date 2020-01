Creepy Jar celuje w przejście na rynek główny GPW z NewConnect w tym roku



Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Creepy Jar chce przejść na główny rynek GPW z NewConnect jeszcze w tym roku, poinformował prezes Krzysztof Kwiatek.

"Po zgodzie akcjonariuszy, chcemy ten proces przeprowadzić w tym roku. Na tę chwilę nie widzimy potrzeby łączenia tego z nową emisją akcji. Nie zamykamy sobie na to furtki, ale raczej będzie to techniczne przejście. Środki, które posiadamy wystarczą na bieżące wydatki i produkcję nowej gry - powiedział Kwiatek podczas spotkania z dziennikarzami.

W efekcie zarząd Creepy Jar będzie rekomendował akcjonariuszom przeniesienie notowań akcji spółki na rynek główny GPW. Nastąpi to już po premierze Green Hell w trybie co-op, która planowana jest na przełom marca i kwietnia 2020 r.

"Zarówno kapitalizacja, jak i obroty i potencjał spółki predysponują ją do notowań na rynku głównym GPW. Mamy bardzo dużo deklaracji inwestorów instytucjonalnych o potencjalnej inwestycji w nasze akcje po zmianie rynku notowań. Będziemy dążyć do szybkiego rozpoczęcia procedur" - dodał prezes.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2018 r.

(ISBnews)