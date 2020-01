Lotos Norge otrzymała 2 nowe koncesje w Norwegii, ma ich łącznie 29



Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Lotos Exploration and Production Norge - spółka z grupy kapitałowej Lotos - otrzymała 2 nowe licencje poszukiwawczo-wydobywcze w Norwegii podczas rundy koncesyjnej APA 2019 (Awards in Predefined Areas), podał Lotos. W efekcie portfel Lotos Norge w Norwegii wzrośnie do 29 licencji.

Na obszarach objętych nowymi licencjami Lotos Norge będzie współpracować z firmą AkerBP. Obydwie licencje są istotne dla rozwoju aktualnie posiadanych aktywów. Wciąż pozostają tam zasoby ropy i gazu, których potwierdzenie i wydobycie jest możliwe m.in. dzięki istniejącej lub planowanej infrastrukturze technicznej, podano w komunikacie.

Jedna z przyznanych licencji to rozszerzenie obszaru Liatårnet, na którym w lipcu 2019 roku odkryto zasoby węglowodorów o szacowanej wielkości wydobywanej 80-200 mln boe (udział Lotos Norge w licencji wynosi 9,74%). Druga licencja natomiast to obszar niezbędny do efektywnego rozwoju licencji Trell and Trine (potwierdzone zasoby to ok. 21 mln boe, udział Lotos Norge w licencji to ok. 12%), na których decyzja o przygotowaniu planu zagospodarowaniu ma zostać podjęta w 2020 roku, czytamy również.

Grupa Lotos podkreśliła, że nowe licencje wpisują się w strategię rozwoju działalności koncernu w Norwegii, a rundy koncesyjne APA to najbardziej efektywny sposób rozwoju portfela aktywów o dużym potencjale wzrostu wartości.

Lotos Norge prowadzi działalność w dziedzinie poszukiwań i wydobycia węglowodorów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Należy do grupy kapitałowej Lotos Upstream (wchodzącej w skład grupy kapitałowej Lotos), w której odpowiada za realizację strategii segmentu wydobywczego Lotosu na Morzu Północnym i Norweskim.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)