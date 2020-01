Jak podał resort najwięcej, bo o 6,4 proc. do 52,2 mln ton wzrosły w roku 2019 przeładunki w porcie w Gdańsku. W Gdyni w tym samym czasie przeładowano o 2,2 proc. więcej czyli niemal 24 mln ton. Spadły natomiast, o 3,3 proc., przeładunki w porcie Szczecin-Świnoujście, do 32,2 mln ton.

"To od kilku lat już pewna tradycja, że porty co roku biją rekordy, jeśli chodzi o ilość przeładunków. Jednak, aby utrzymać ten wzrost niezbędne są nowe inwestycje. Te najważniejsze to przede wszystkim Port Centralny w Gdańsku, Port Zewnętrzny w Gdyni i terminal kontenerowy w Świnoujściu, ale także pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 metra. Ważne jest też to, że właśnie trwa modernizacja linii kolejowych do trzech strategicznych portów morskich" - powiedział PAP minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

"Realizacja tych inwestycji przyśpieszy dzięki przyjętej w ubiegłym roku przez parlament specustawie w zakresie budowy portów zewnętrznych. Ważne jest też to, że właśnie trwa modernizacja linii kolejowych do trzech strategicznych portów morskich" - dodał minister.

Budowa Portu Centralnego w Gdańsku ma kosztować około 12 mld zł, Portu Zewnętrznego w Gdyni 4-5 mld zł, a terminalu w Świnoujściu 2-2,5 mld zł.

