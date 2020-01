Jak podała PAP rzeczniczka krakowskiego lotniska Natalia Vince, obecnie pogoda pozwala już na starty i lądowania samolotów. "Sytuacja jest dynamiczna, więc mogą jeszcze pojawić się perturbacje" - zaznaczyła.

Wcześnie rano odleciał tylko samolot do Tel Awiwu. Odwołano loty m.in. do Kijowa, Budapesztu, Warszawy, Berlina. Z kolei część maszyn przylatujących została przekierowanych do Katowic i Wrocławia.

Z powodu ukształtowania terenu mgła utrudniająca operacje na krakowskim lotnisku jest częstym zjawiskiem o tej porze roku.(PAP)

autor: Rafał Grzyb