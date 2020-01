Polish House ma stanowić przede wszystkim miejsce promocji gospodarki Polski oraz regionu Trójmorza oraz być przestrzenią do prezentacji przedsiębiorczości i innowacyjności polskich firm. Dzięki licznym debatom, konferencjom i spotkaniom z polskimi championami, globalni decydenci będą mieli wyjątkową okazję na kompleksowe zapoznanie się z możliwościami drzemiącymi w firmach z Polski i regionu.



"Posiadając jeden z największych potencjałów wzrostu w całej Europie, Polska i kraje zwane już popularnie Trójmorzem zasługują na to, aby zwrócić uwagę światowych inwestorów. Łączą one w sobie wzrost typowy dla regionów wschodzących ze stabilnością i transparentnością Unii Europejskiej, co chcemy pokazać właśnie w Davos. Dlatego jako największa grupa finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej i lider w sektorze ubezpieczeń, bankowości i opieki zdrowotnej, już kolejny raz podejmujemy się organizacji Domu Polskiego, a naszą aktywność będziemy promować pod hasłem #GrowingEurope" - powiedział prezes PZU Paweł Surówka, cytowany w komunikacie.



"Współczesna Polska z całym jej dynamizmem i optymizmem nie przypomina już tej sprzed 30 lat. Cieszy nas, że dzięki stałej obecności na Forum Ekonomicznym w Davos świat biznesu widzi w nas pełnoprawnego i wiarygodnego partnera w dziedzinie innowacji i inwestycji w regionie Trójmorza. Bez wątpienia jubileuszowa 50. edycja Davos będzie świetną okazją, aby zainteresować globalnych graczy ulokowaniem swoich środków w Polsce" - dodał prezes Pekao Marek Lusztyn.



Forum gromadzi najważniejszych przywódców politycznych, przedstawicieli rządów, prezesów największych firm, szefów organizacji pożytku publicznego, intelektualistów i naukowców. Uczestnicy poruszają kwestie dotyczące kluczowych wyzwań ekonomicznych oraz społecznych, ważnych z punktu widzenia światowej gospodarki i całej ludzkości. 50. edycja odbędzie się w dniach 21-24 stycznia br., przypomniano w materiale.



"Polska, jako lider regionu w zakresie wzrostu gospodarczego, od lat z powodzeniem dba o jak najlepszą reprezentację podczas Forum. Ukoronowaniem tych starań jest zainaugurowany przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Dom Polski (Polish House), który 21 stycznia 2020 r. ponownie otworzy swoje drzwi dla wszystkich gości wydarzenia. [...] Polacy potrzebowali zaledwie trzech dekad, aby przejść do wolnorynkowego modelu i stać się wzorem do naśladowania dla innych państw w naszej części Europy. Dlatego istotą wydarzeń organizowanych w Domu Polskim jest wysłanie komunikatu do świata biznesu, że Polska, która z dużym optymizmem patrzy w przyszłość, jest pewnym i atrakcyjnym miejscem do inwestowania" - zakończono w informacji.



Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.



Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.