"W 2019 roku łączna wartość inwestycji, co do których inwestorzy podjęli pozytywną decyzję o lokalizacji w Polsce, czyli potwierdzili chęć zainwestowania w naszym kraju, rozpoczynając tym samym proces inwestycyjny wyniosła blisko 3 mld euro, tj. ok. 13 mld zł" - wskazała Grażyna Ciurzyńska, p.o. prezes PAIH. Dodała, że np. w 2015 r. był to niecały miliard euro, a w 2018 r. – 2,13 mld euro. Jak zaznaczyła, "wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest jednym z głównych zadań PAIH".

Według Agencji 56 projektów inwestycyjnych zrealizowanych w ubiegłym roku to potencjalnie 11,8 tys. nowych miejsc pracy.

Jak zaznaczyła Ciurzyńska, większość z nich dotyczyła wysokich technologii, co przekłada się "na wysokopłatne miejsca pracy, transfer wiedzy, a w efekcie na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki". "Udało się przyciągnąć wiele inwestycji z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, które stanowiły 1/3 wszystkich zakończonych projektów (tj.20). Wśród nich tak ważne dla nas związane z tworzeniem centrów B+R" - powiedziała.

Prawie połowę wszystkich obsłużonych przez PAIH w ub. r. projektów stanowiły reinwestycje, wśród nich takich potentatów, jak Toyota czy PSA ( Grupa Peugeot Société Anonyme, do której oprócz marki Peugeot należą też: Citroen, DS, Opel i Vauxhall).

Pod względem wartości inwestycji trzy największe branże to elektromobilność (ponad 2 mld 121 mln euro), motoryzacyjna (331 mln euro) i AGD (180 mln euro).

W największą liczbę projektów (12), nad którymi Agencja zakończyła już prace zaangażowane są firmy z USA. Drugie miejsce pod względem liczby inwestycji zajęły Niemcy (6), trzecie Korea Południowa (5) i Japonia (5). Natomiast pod względem wartości inwestycji pierwsza pozycja przypadła Korei Południowej (1 mld 816 mln euro), druga - Niemcom (ponad 202 mln euro), trzecia -Japonii (121 mln euro), czwarta Stanom Zjednoczonym (90,45 mln euro).

Według Ciurzyńskiej obecnie PAIH wspiera prawie 200 projektów inwestycyjnych, których łączna wartość wynosi blisko 8 mld euro.

PAIH odpowiada za ok. 30 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych zrealizowanych w Polsce, z czego za 80 proc. projektów „strategicznych”. (PAP)

autor: Magdalena Jarco