Apator ma umowę z Tauronem Dystrybucją na dostawę liczników za 39,5 mln zł



Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Apator zawarł umowę z Tauronem Dystrybucją - spółką zależną Taurona Polskiej Energii - na dostawę statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z ustawą o rynku mocy, podała spółka. Wartość umowy to 39,5 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w ciągu 28 tygodni.

"Warunki umowy przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia o maksymalnie 24 tys. sztuk w terminie dwóch lat od zawarcia umowy. W związku z powyższym, potencjalna maksymalna wartość umowy wynosi 47,5 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W połowie grudnia 2019 r. Apator poinformował, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym wspólnie przez Tauron Dystrybucję, PGE Dystrybucję i Eneę Operator na dostawę statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z ustawą o rynku mocy. Wartość oferty wynosi 77 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie do końca 2020 r., podano wówczas.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 828,69 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)