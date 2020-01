MOL jest bliski decyzji o budowie biorafinerii II generacji w Chorwacji



Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Grupa MOL jest bliska podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej w sprawie budowy biorafinerii produkującej biopaliwa II generacji w Chorwacji, poinformował wiceprezes wykonawczy MOL ds. downstreamu Ferenc Horvath. Wartość inwestycji to 300-400 mln USD.

"Za wcześnie, by mówić o szczegółach, ale jest to projekt kapitałochłonny, zakładam, że nakłady inwestycyjne mogą wynieść 300-400 mln USD" - powiedział Horvath na spotkaniu z dziennikarzami.

Jak podkreślił, MOL nie jest zadowolony z produkcji biopaliw I generacji, które w ocenie węgierskiego koncernu nie są korzystne ani z punktu widzenia firmy, ani z punktu widzenia rolników, ani środowiska.

"Biopaliwa II generacji to zupełnie inna sprawa i zakład w Chorwacji może być jednym z pierwszych w Europie" - zapewnił.

Wiceprezes zapowiedział także, że jeszcze w 2020 roku koncern planuje zaprezentować strategię klimatyczną, nad którą trwają obecnie prace.

"Trudno twierdzić, że produkcja i przetwórstwo węglowodorów jest przyjazne dla środowiska. Pracujemy więc nad tym, żeby z jednej strony możliwie ograniczyć nasz ślad węglowy, a z drugiej strony wprowadzać dodatkowe działania kompensujące nasz negatywny wpływ na środowisko naturalne. Wyniki tych prac przedstawimy jeszcze w tym roku" - powiedział.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Spółka miała 5168,7 mld HUF skonsolidowanych przychodów w 2018 r.



(ISBnews)