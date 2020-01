Inwestorzy nie uznają sytuacji w Libii za istotne zagrożenie dla podaży ropy



Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews/ Superfund TFI) - Na początku bieżącego tygodnia na rynkach surowcowych uwagę inwestorów przyciąga sytuacja dotycząca ropy naftowej. Niespokojnie zrobiło się bowiem w Libii, gdzie zamknięte zostały dwa kluczowe pola naftowe: El Szarara i El Fil, odpowiadające za produkcję około 400 tysięcy baryłek ropy naftowej dziennie.

Pola te, znajdujące się na południowym zachodzie Libii, zostały przejęte i zamknięte przez oddziały samozwańczej Libijskiej Armii Narodowej, pod dowództwem generała Chalifę Haftara. Jest to element walki o władzę pomiędzy nim a uznawanym na arenie międzynarodowej premierem, Fajizem as-Sarradżem. Jest to również bezpośredni cios w gospodarkę Libii, która w znaczącym stopniu opiera się o produkcję i eksport ropy naftowej.

Za eksport ropy naftowej z Libii odpowiada państwowa spółka National Oil Company (NOC), która ma siedzibę w Trypolisie, a więc tam, gdzie mieści się także oficjalny rząd Libii. Bojówki wojskowe próbowały już w przeszłości eksportować ropę naftową z pominięciem tej spółki, dolewając tym samym „oliwy do ognia" w wewnętrznym konflikcie o władzę.

Termin blokady wydaje się nieprzypadkowy. Obecnie w Berlinie trwa spotkanie polityków z państw Europy, Bliskiego Wschodu oraz Stanów Zjednoczonych, które dotyczy m.in. sytuacji w Libii i pomysłów na rozwiązanie sporu. Fajiz as-Sarradż wezwał swoich sojuszników do wsparcia go w dążeniach do uspokojenia sytuacji w Libii i poradzenia sobie z nawracającymi atakami bojówek.

Tymczasem na rynku ropy naftowej jest trochę nerwowo, ale znacznie mniej niż można było przypuszczać. Poniedziałkowa sesja rozpoczęła się od zwyżek, ale szybko notowania ropy naftowej zawróciły w dół i we wtorek kontynuują przecenę. To pokazuje, że inwestorzy nie uznają sytuacji w Libii za istotne zagrożenie dla globalnej podaży. Ponadto, mają oni jeszcze w pamięci wielokrotne przerwy w produkcji i eksporcie ropy z tego kraju, które pojawiały się w ostatnich latach.

Paweł Grubiak - prezes zarządu, doradca inwestycyjny w Superfund TFI

