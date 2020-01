Kościński na ECOFIN: Chcemy równych możliwości w zakresie obniżonych stawek VAT



Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Polsce zależy na przyspieszeniu prac nad propozycjami w zakresie podatku VAT, a w szczególności na równych możliwościach stosowania przez kraje unijne zredukowanych stawek tego podatku, zadeklarował minister finansów Tadeusz Kościński na posiedzeniu Rady ECOFIN. Obecnie tylko część państw może stosować obniżone stawki na niektóre rodzaj towarów, trwają prace nad zmianą tych regulacji.

"Oczekuję jednak przyspieszenia prac nad propozycjami w zakresie VAT, a w szczególności równych możliwości stosowania przez kraje zredukowanych stawek" - powiedział Kościński, cytowany na na profilu Ministerstwa Finansów w serwisie Twitter.

Jednocześnie zapewnił, że popiera cele chorwackiej prezydencji w UE w zakresie kontynuowania działań w dziedzinie podatków bezpośrednich i pośrednich: zapewnienia sprawiedliwego opodatkowania i zapobiegania oszustwom podatkowym.

Dyrektywa Rady Europejskiej 2006/112/EC nie określa maksymalnej podstawowej stawki podatku VAT. Minimalna wynosi 15%. Oprócz niej wobec ograniczonej liczby towarów i usług mogą być stosowane stawki obniżone: maksymalnie dwie i zazwyczaj nie niższe niż 5%. W niektórych krajach mogą zostać wprowadzone stawki specjalne, część towarów i usług jest zwolniona z podatku VAT.

Jednak do tych towarów, do których kraje Unii Europejskiej stosowały obniżone stawki w dniu 1 stycznia 1991 r., mogą w dalszym ciągu je stosować, pod warunkiem, że nie są niższe niż 12%. Trwają prace nad regulacją w tym zakresie.

Po spotkaniu ECOFIN minister Kościński weźmie udział w Światowym Szczycie Ekonomicznym w szwajcarskim Davos. Będzie uczestniczyć w spotkaniach w dwu i wielostronnych z przedstawicielami rządów, organizacji międzynarodowych i biznesu. Do Davos udają się też prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jacek Sasin.

(ISBnews)