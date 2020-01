Robyg ma pozwolenie na budowę II etapu os. Mój Ursus



Warszawa, 22.01.2020 (ISBnews) - Grupa Robyg otrzymała pozwolenie na budowę II etapu inwestycji Mój Ursus ze 175 lokalami o metrażach od 33 m2 do 120 m2, podała spółka. Zakończenie prac planowane jest na II kw. 2021 r. Docelowo inwestycje realizowane przez Robyg na terenie Ursusa (Stacja Nowy Ursus oraz Mój Ursus) obejmą ponad 3 000 lokali wraz z pełnym zapleczem infrastrukturalnym.

"Grupa Robyg bardzo aktywnie rozbudowuje swoje osiedla w atrakcyjnych dzielnicach Warszawy - jak Ursus, Tarchomin, Włochy czy bliska Praga. Na polskim rynku mieszkaniowym od wielu lat popyt przerasta podaż, a potrzeby mieszkaniowe Polaków wciąż są duże. Mimo nieuniknionego wzrostu cen mieszkań - związanego m.in. z cenami materiałów budowlanych - wyraźne zapotrzebowanie rynkowe skutkuje utrzymaniem zainteresowania zakupem mieszkania. Nadal najpopularniejszy segment to lokale 2-3 pokojowe, w metrażach 40-60 m2 o dobrym stosunku ceny do jakości" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.

"W Grupie Robyg planujemy inwestycje tak, żeby zapewnić nie tylko szeroki wybór metraży, ale przede wszystkim zintegrowaną przestrzeń do życia, ze wszystkimi udogodnieniami. Z naszych obserwacji i doświadczeń wynika - że przy obecnych tendencjach rynkowych - popyt na lokale mieszkaniowe w nadchodzących miesiącach powinien utrzymywać się na zbliżonym do obecnego poziomie" - dodała.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2018 r. Robyg zakontraktował ok. 2 520 lokali.

