Do awarii doszło w środę po godzinie 11.20, gdy nastąpił problem z dostępem do systemów informatycznych, przede wszystkim z dostępem do Systemu Rejestrów Państwowych.

Spowodowało to problemy z obsługą obywateli w urzędach gmin, czyli załatwianie rozmaitych spraw obywatelskich, takich jak: wydawanie dowodów osobistych czy odpisów aktów stanu cywilnego, a także problem z funkcjonowaniem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), gdyż te systemy są ze sobą powiązane.

W System Rejestrów Państwowych wchodzi rejestr PESEL, rejestr Dowodów Osobistych, rejestr Stanu Cywilnego, rejestr Danych Kontaktowych, system Odznaczeń Państwowych oraz Centralny Rejestr Sprzeciwów. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś