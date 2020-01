Gaz-System zakończył budowę gazociągu Zdzieszowice-Kędzierzyn-Koźle



Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Gaz-System zakończył budowę gazociągu Zdzieszowice-Kędzierzyn-Koźle, pierwszego z pięciu strategicznych gazociągów na terenie oddziału spółki w Świerklanach, podał Gaz-System.

Gazociąg Zdzieszowice-Kędzierzyn-Koźle jest ważnym połączeniem systemowym budowanych gazociągów: Zdzieszowice-Wrocław oraz Tworóg-Kędzierzyn-Koźle na terenie województwa opolskiego. Wchodzi w skład gazowego Korytarza Północ-Południe. W ramach korytarza do tej pory spółka oddała do użytkowania trzy gazociągi: Lwówek- Odolanów, Czeszów-Wierzchowice i Czeszów-Kiełczów, poinformowano.

"Planowany odbiór końcowy zgodnie z harmonogramem miał się odbyć 14 lutego. Dzięki uzyskaniu wszystkich pozwoleń i zakończeniu prac przed terminem, gazociąg można było odebrać już w styczniu tego roku. Budowa gazociągu trwała niespełna dwa lata" - powiedział wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko, cytowany w komunikacie.

W ramach inwestycji wykonano:

- gazociąg o średnicy 1 000 mm, ciśnieniu 8,4 MPa i długości 17,3 km;

- linię światłowodową wzdłuż gazociągu;

- stację systemową redukcyjno-pomiarową (SSRP) Kędzierzyn LAS o przepustowości 150 000 m3/h;

- dwa zespoły zaporowo-upustowe: Kędzierzyn LAS i Leśnica;

- drogę dojazdową do SSRP Kędzierzyn Las o długości 900 m i szerokości 7 m, wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi na potrzeby budowanej Tłoczni Kędzierzyn, podano.

Na trasie gazociągu Gaz-System pokonał 14 przeszkód terenowych metodami bezwykopowymi, w tym Kanał Gliwicki w Kędzierzynie-Koźlu przewiertem HDD. Przewiert o długości 806 m był najdłuższym, jaki został wykonany na budowanych gazociągach strategicznych na terenie oddziału w Świerklanach, podsumowano.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)