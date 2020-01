Na London School of Economics ruszył konkurs dla polskich startupów ł.pitch



Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Na London School of Economics ruszył konkurs dla polskich startupów ł.pitch. Do finału konkursu, który odbędzie się 7 marca 2020 roku w Londynie podczas LSE SU Polish Economic Forum 2020, zakwalifikują się 4 startupy. Agencja ISBnews jest patronem medialnym konkursu i Forum.

"Ruszają zgłoszenia do trzeciej edycji konkursu dla startupów ł.pitch Start-Up Challenge organizowanego przez LSE Polish Business Society. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł i miejsce w programie akceleracyjnym Space3ac, w ramach którego może liczyć na wsparcie rozwoju o wartości do 200 tys. zł oraz doradztwo mentoringowe" - czytamy w komunikacie.

Konkurs skierowany jest do startupów na wczesnym etapie rozwoju należących do kategorii "disruptive technology", czyli przedsięwzięć, które radykalnie zmieniają dotychczasowe modele działalności gospodarczej. W ramach konkursu polskie startupy będą miały szansę zaprezentować się przed potencjalnymi inwestorami i przedstawicielami sektora technologicznego.

Konkurs ł.pitch jest projektem LSE Polish Business Society - stowarzyszenia polskich studentów na London School of Economics (LSE). Nazwa konkursu nawiązuje do pioniera przemysłu naftowego i wynalazcy lampy naftowej - Ignacego Łukasiewicza, wyjaśniono.

"Misją ł.pitch jest zarówno promocja Polski jako świetnego miejsca na założenie i prowadzenie innowacyjnej firmy, jak i pomoc dla rodzimych startupów. Stwarzamy startupom możliwość zaprezentowania swoich pomysłów specjalistom i inwestorom. […] Bardzo nas cieszy, że zwycięzcy poprzednich edycji świetnie sobie radzą na rynku" - powiedział koordynator konkursu Aleksander Książek, cytowany w komunikacie.

Tensorflight, zwycięzca pierwszej edycji ł.pitch, to twórca programu pozwalającego na automatyczną analizę zdjęć satelitarnych i lotniczych. Rozwiązania wypracowane przez tę firmę będą wdrażane przez Krajową Administrację Skarbową. Ponadto, Tensorflight pozyskał ostatnio 2 mln dolarów na rozwój. Natomiast rozwiązania wypracowane przez zwycięzcę ubiegłorocznej edycji konkursu Comixify, twórcę oprogramowania zmieniającego zdjęcia i filmy w komiksy, są wdrażane przez PKN Orlen, wskazano w materiale.

"Dzięki wygranej w konkursie ł.pitch wzięliśmy udział w programie akceleracyjnym, który pomógł nam rozwinąć nasz pomysł do platformy. Wdrożyliśmy ją w obszarach HR i programie lojalnościowym dla PKN Orlen S.A. Współpraca z tak dużą organizacją oraz wsparcie merytoryczne otrzymane w trakcie akceleracji pozwoliło nam stworzyć skalowalny produkt, który możemy teraz wykorzystać w wielu obszarach biznesowych" - powiedział prezes i współzałożyciel Comixify Tomasz Trzciński.

Zgłoszenia do ł.pitch przyjmowane są do 20 lutego 2020 roku. Do finału konkursu, który odbędzie się 7 marca 2020 w Londynie, zakwalifikowane zostaną cztery startupy. Każdy z nich zaprezentuje swój pomysł przed potencjalnymi inwestorami i uczestnikami konferencji LSE Polish Economic Forum. Następnie w formule "Dragon's Den" zostaną ocenione przez jury, w którym zasiądą między innymi: Marcin Kowalik (Black Pearls VC), Rafał Celej (kancelaria Kondracki Celej), Karolina Kukiełka (InReach Ventures), Arek Wylegalski (Firstminute Capital), Wojciech Szaniawski (Arskom) i Tomasz Trzciński (Comixify), zapowiedzieli organizatorzy.

"Partnerami tegorocznej edycji ł.pitch są m.in. z fundusz Black Pearls VC (partner główny), kancelaria prawna Kondracki Celej, InReach Ventures, Firstminute Capital, Arskom oraz Marvipol Development S.A. W tym roku zwycięzcy oprócz głównej nagrody mogą również liczyć między innymi na pakiet opieki prawnej od kancelarii Kondracki Celej, doradztwo w strategii rozwoju od InReach Ventures, pitch dla inwestorów w Firstminute Capital, doradztwo marketingowe od Arskom oraz spotkanie mentoringowe z partnerem funduszu Black Pearls VC. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła agencja ISBnews" - podsumowano.

(ISBnews)