Tauron zaoferował klientom biznes. rozwiązania efektywnego zarządzania energią

Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wprowadził do oferty dla klientów biznesowych produkty pod nazwami Zarządzanie Energią, Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa, Audyt Efektywności Energetycznej i Redukcja Mocy, które mają pozwolić efektywniej zarządzać energią elektryczną i ciepłem, podała spółka.

"Produkty optymalizujące zużycie mediów energetycznych są dla nas szczególnie istotne. Pozwalają naszym klientom obniżyć koszty mediów nawet o 30%, a jednocześnie wpisują się w Zielony Zwrot Taurona. Strategia ta oznacza bowiem nie tylko inwestowanie w odnawialne źródła energii, ale również tworzenie narzędzi wspomagających racjonalne korzystanie z zasobów energetycznych" - powiedział prezes Taurona Sprzedaż Rafał Soja, cytowany w komunikacie.

Zarządzanie Energią to rozwiązanie, które pomaga obniżyć zużycie ciepła i energii elektrycznej nawet o 30%. Produkt jest kierowany do zarządców hal widowiskowych, galerii handlowych i biurowców. Inteligentny system, oparty na nowoczesnej technologii, ma na celu bardziej efektywne zarządzanie układami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Algorytmy zarządzania zużyciem mediów energetycznych są przygotowywane indywidualnie dla każdego klienta.

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa to z kolei narzędzie, które wskazuje obszary, gdzie kryją się możliwości poprawy efektywności. Dla dużych podmiotów taki audyt jest obowiązkowy co cztery lata.

"Audyt Efektywności Energetycznej jest natomiast szczególnie przydatny dla firm, które za realizację przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną chcą uzyskać białe certyfikaty. W tym przypadku korzyść jest podwójna. Po pierwsze przedsiębiorstwo optymalizuje zużycie mediów energetycznych, po drugie uzyskuje dodatkowe przychody ze sprzedaży białych certyfikatów" - czytamy dalej.

Z kolei Redukcja Mocy polega na tym, że przedsiębiorstwo otrzymuje zapłatę za ograniczenie - w odpowiedzi na zapytanie Taurona - zużycia energii elektrycznej w określonym czasie. Szczegóły funkcjonowania tego mechanizmu określane są w dwustronnej umowie.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

