CM International: Zagregowana wartość zamówień wyniosła 22 mln zł w 2019 r.



Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Zagregowana wartość zamówień CM International wyniosła 22 mln zł w 2019 r., podała spółka. Większość zamówień pochodziło od klientów z Hiszpanii i Niemiec (ok. 94% wszystkich zamówień). Zamówienia dotyczyły przede wszystkim opracowania i dostawy urządzeń kosmetycznych do pielęgnacji twarzy oraz zaawansowanych technologicznie urządzeń do depilacji typu Nexus czy Protheus IPL.

"Dzięki naszym stałym partnerom z rynku hiszpańskiego i niemieckiego mogliśmy zrealizować kolejne ambitne zlecenia. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji zamówień, które pozyskaliśmy w końcówce poprzedniego roku. Do końca marca zrealizujemy wykonanie urządzeń Nexus oraz Protheus IPL. Pozostałe zamówienia zostaną wykonane zgodnie z przyjętymi harmonogramami" - powiedział prezes Mariusz Kara, cytowany w komunikacie.

W lutym bieżącego roku CM International przeprowadzi się do nowej siedziby. Nowoczesny obiekt zapewni efektywne warunki produkcji i optymalne działanie działu IT oraz R&D. Spółka jednak na tym nie zamierza poprzestać. Jednym z celów emisyjnych obecnie przeprowadzanej oferty publicznej jest dalsze inwestowanie w dział IT i dział badań i rozwoju, podkreślono.

"W przyszłym miesiącu będziemy już w nowej siedzibie i nasze moce produkcyjne znacząco wzrosną. Dzięki temu będziemy mogli szybciej realizować kolejne zamówienia. Rok 2020 zapowiada się równie interesująco. Zamierzamy dywersyfikować nasze przychody i zwiększać skalę biznesu. Niezbędne inwestycje w nowym budynku zapewnią nam utrzymanie przewag technologicznych naszych produktów względem konkurencji" - zapowiedział wiceprezes Michał Sebastian.

Pod koniec listopada ubiegłego roku CMI poinformowało o starcie oferty publicznej. Zapisy na akcje serii D prowadzone są do 30 stycznia 2020 r. Spółka planuje pozyskać maksymalnie 4,25 mln zł. Cena emisyjna w ofercie została wyznaczona na 40,5 zł za jedną akcję. CM International chce przeznaczyć środki z emisji m.in. na powiększenie działu IT oraz R&D.

Po trzech pierwszych kwartałach 2019 r. CMI osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 12,4 mln zł, co stanowi wzrost o 64,2% w porównaniu do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. W ujęciu narastającym, tj. za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 r, wynik netto wyniósł prawie 1,49 mln zł, co stanowi ponad 20% wzrost (niemal 1,24 mln zł) w porównaniu do równoległego okresu roku 2018, podsumowano.

CM International to polski producent nowej generacji urządzeń wykorzystywanych do zabiegów medycyny estetycznej. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w kwietniu 2019 r.

(ISBnews)