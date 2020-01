Rada zebrała się na pierwszym posiedzeniu po ubiegłotygodniowym kongresie. Zdecydowała m.in., jak poinformował PAP nowy rzecznik partii Krzysztof Rzyman, że Zieloni nie wystawią w 2020 roku własnego kandydata na prezydenta.

"Podjęliśmy decyzję, że podejmiemy negocjacje z kandydatką bądź kandydatem, dla którego walka z kryzysem klimatycznym będzie priorytetem kampanii i ważną sprawą w sprawowaniu prezydentury" - powiedziała PAP współprzewodnicząca Zielonych Małgorzata Tracz.

"Doszliśmy do wniosku, że te wybory mają ogromną wagę i zdecydują o kształcie sceny politycznej w najbliższych latach, a także o tym, jak Polska będzie walczyła z kryzysem klimatycznym. Póki co widzimy, patrząc po działaniach rządu, negujących potrzebę szybkiego dołączenia do europejskiego Zielonego Ładu, że zmiana w Pałacu Prezydenckim jest konieczna" - dodała.

Do negocjacji z kandydatami został upoważniony zarząd partii. Na razie wiadomo, że Zieloni będą rozmawiać z kandydatką PO Małgorzatą Kidawą-Błońską, która już zwróciła się do nich o poparcie.

Niewykluczone są jednak rozmowy z innymi kandydatami, czyli kandydatem Lewicy Robertem Biedroniem, a nawet prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem czy publicystą Szymonem Hołownią, ale muszą zwrócić się o poparcie. Na razie tego nie zrobili.

"Jeśli jakikolwiek kandydat, dla którego kwestie klimatyczne są ważne, zwróci się do nas o poparcie, chętnie będziemy rozmawiać" - zaznaczyła Tracz.

Z wydanego po obradach Rady Krajowej komunikatu wynika, że negocjacje z potencjalnymi kandydatami "oprą się na wspólnocie programowej, a zwłaszcza na realizacji postulatów klimatycznych, środowiskowych i demokratycznych ugrupowania".

"Zażegnanie kryzysu klimatycznego i zapewnienie społeczeństwu bezpieczeństwa poprzez osiągnięcie neutralności klimatycznej to jedno z głównych wyzwań dla głowy państwa. Uznanie tego za priorytet kampanii i prezydentury będzie głównym warunkiem udzielenia przez Partię Zieloni poparcia dla kandydatki lub kandydata na urząd Prezydenta RP" - czytamy w komunikacie.

Poza wyborem nowego rzecznika partii Rada Krajowa zdecydowała o powołaniu pełnomocnika ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi. Został nim były współprzewodniczący partii Marek Kossakowski. Wybrano też delegatów do europejskich Zielonych - zostali nimi dotychczasowy rzecznik Maciej Józefowicz oraz Aleksandra Kołeczek.

Kongres Zielonych, który odbywał się w dniach 18-19 stycznia we Wrocławiu, wybrał nowe władze ugrupowania. Współprzewodniczącymi Zielonych zostali: Małgorzata Tracz i Wojciech Kubalewski.

Zieloni wraz z PO, Nowoczesną i Inicjatywą Polska współtworzą Koalicję Obywatelską. Mają troje posłów w Sejmie: Małgorzatę Tracz, Urszulę Zielińską i Tomasza Aniśko.