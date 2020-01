Szacunkowy koszt polskiej transformacji energetycznej, zmierzającej do osiągniecia neutralności klimatycznej, to 240 mld euro do 2030 r., a w perspektywie roku 2050 – prawie 500 mld euro – mówiła w poniedziałek w Katowicach minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.