Akcjonariusze Work Service uzgodnili sprzedaż akcji potencjalnemu inwestorowi



Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Work Service zakończył rozmowy z większością kluczowych akcjonariuszy, a właściciele posiadający łącznie 55,98% akcji uzgodnili warunki biznesowe ewentualnej sprzedaży akcji potencjalnemu nabywcy – zagranicznemu inwestorowi branżowemu - po cenie 0,30 zł za akcję, podała spółka. Work Service ma również porozumienie z obligatariuszami w sprawie warunków spłaty obligacji zapadających w maju br. Spłacie podlegać będzie 30% wartości nominalnej obligacji w wysokości 10,6 mln zł.

"Zarząd Work Service […] otrzymał informację o osiągnięciu wstępnego biznesowego porozumienia pomiędzy kluczowymi akcjonariuszami spółki posiadającymi łącznie 36 658 780 akcji spółki reprezentujących 55,89% ogólnej liczby głosów i międzynarodowym inwestorem branżowym w sprawie ewentualnej sprzedaży akcji na rzecz inwestora po cenie 0,30 zł za akcję" - czytamy w komunikacie.

Akcjonariusze i inwestor będą prowadzić dalsze negocjacje w sprawie uzgodnienia docelowej dokumentacji transakcyjnej dotyczącej sprzedaży akcji na ustalonych warunkach, podano także.

"Proces restrukturyzacji spółki bez wątpienia wchodzi w kolejny etap. Uzgodnienie z obligatariuszami, które daje nam możliwość pozyskania inwestora i powiązanej z tym redukcji 70% naszych zobowiązań wobec nich jest istotnym krokiem. W dalszym ciągu wspólnie z ewentualnym inwestorem prowadzimy negocjacje z konsorcjum bankowym jednak liczymy na to, że one również zakończą się rozwiązaniem satysfakcjonującym wszystkie strony" - powiedziała prezes Work Service Iwona Szmitkowska, cytowana w komunikacie.

Łączna wartość obligacji serii W, serii X oraz serii Z zapadających w maju wynosi 35,25 mln zł. 70% tej kwoty, tj. 24,68 mln zł zostanie w pełni zdyskontowane (szczegóły techniczne oraz struktura są jeszcze uzgadniane), podano także.

Zarząd spółki podkreśla jednak, że proces przeglądu opcji strategicznych w dalszym ciągu trwa.

"Wciąż prowadzimy rozmowy z kilkoma podmiotami i rozważamy różne warianty transakcji. Niedawno miały miejsce negocjacje kluczowych akcjonariuszy z międzynarodowym inwestorem branżowym, który jest najbardziej zaawansowany w analizach spółki. Akcjonariusze posiadający prawie 56% akcji zgodzili się na ewentualną sprzedaż wszystkich akcji po cenie 30 gr. Akceptacja ceny sprzedaży akcji zaproponowanej przez inwestora jest jednak jednym z wielu kroków niezbędnych do zakończenia procesu przeglądu opcji strategicznych" - dodała Szmitkowska.

W połowie stycznia br. Work Service rozpoczął negocjacje bankami kredytującymi Work Service, z obligatariuszami oraz mniejszościowymi akcjonariuszami jego węgierskich spółek zależnych, dotyczące restrukturyzacji Work Service, w tym warunków rozterminowania, spłaty lub umorzenia części ich wierzytelności.

Transakcja sprzedaży udziałów jest jednym z elementów prowadzonych przez spółkę działań restrukturyzacyjnych w ramach grupy kapitałowej emitenta i stanowi konsekwencję dokonania przez zarząd przeglądu opcji strategicznych.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r.

