Źródło: PAP

Brytyjski premier Boris Johnson zapewnił w poniedziałek, że podejmie decyzję o tym, czy i w jakim stopniu dopuścić chiński koncern Huawei do budowy sieci 5G w Wielkiej Brytanii, tak aby biznes i konsumenci mogli skorzystać nowej technologii, ale by nie odbiło się to na bezpieczeństwie.