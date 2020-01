ML System szacuje potencjał rynku PV w ramach programu 'Mój Prąd' na 4 mld zł



Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - ML System spodziewa się dalszego wzrostu zainteresowania instalacjami fotowoltaicznymi, w szczególności w ramach programu "Mój Prąd", i ocenia potencjał rynku na 4 mld zł, podała spółka.

"Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że w 2020 r. przeskoczymy kolejną barierę, tj. 2 GW mocy. Należy się spodziewać regularnych wzrostów w związku z rosnącymi kosztami energii, a malejącymi kosztami instalacji fotowoltaicznymi oraz programami wsparcia, takim jak 'Mój prąd'" - powiedział prezes ML System Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podały niedawno, że moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce zwiększyła się o 175,7% r/r i wyniosła 1 299,6 MW według stanu na 1 stycznia br.

Kilka dni temu ML System podpisał umowę partnerską z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), umożliwiającą składanie wniosków o dotację w ramach programu "Mój prąd" w imieniu klientów.

"Budżet rządowego programu 'Mój prąd' to 1 mld zł, a pojedynczy prosument może ubiegać się o dofinansowanie do 5 tys. zł. Przy zakładanej cenie instalacji rzędu 20 tys. zł spółka określa potencjał rynku na 4 mld zł" - czytamy dalej.

W ramach rozwoju sprzedaży B2C ML System uruchomił stronę internetową: https://mojprad.mlsystem.pl/, na której zainteresowani klienci znajdą informacje o programie "Mój Prąd" i ofercie spółki.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.

(ISBnews)